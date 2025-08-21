Articulación. Concientización sobre la trata de personas para estudiantes terciarios de Alto Comedero

En la jornada, se subrayó la importancia de reconocer las señales de alerta.

En el barrio Alto Comedero de la capital jujeña, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante una jornada informativa destinada a estudiantes de nivel terciario del Colegio “Nuevo Horizonte» N°1, donde se capacitaron en prevención y actuación ante casos de trata de personas.

La actividad tuvo como objetivo brindar información sobre el delito de trata de personas, concientizando a los estudiantes respecto de la magnitud de esta problemática, las modalidades de captación y explotación, así como también las vías de actuación y denuncia ante un posible caso.

Durante la jornada, se subrayó la importancia de reconocer las señales de alerta que pueden indicar una situación de trata de personas, así como la necesidad de contar con herramientas claras para intervenir de manera temprana y responsable. Conocer el nuevo protocolo para la detección temprana de situaciones de trata en los pasos fronterizos, una medida que buscar actualizar y reforzar los mecanismos de prevención, detección e investigación de este delito, así como la protección y asistencia a las víctimas.

De esta manera, el Consejo Provincial de Mujeres continúa fortaleciendo espacios de sensibilización y formación, acercando a la comunidad educativa conocimientos esenciales para contribuir a una sociedad más comprometida y libre de violencias.

Participaron el Director Provincial de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández; la Coordinadora de Atención Integral de Casos de Alto Riesgo y Trata, Paola Villagra; junto al equipo especializado en la temática que integra el Consejo Provincial de Mujeres.

Ante casos de trata de personas o sospechas de este delito se encuentra habilitada la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, funciona todos los días del año las 24 horas.