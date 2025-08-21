Deporte. Torneo Provincial de Pádel «Jujuy Crece con el Deporte»

El Gobierno de la Provincia, por acción de la Secretaria de Deportes, y la Unión Jujeña de Pádel, harán desarrollar del 16 al 21 de septiembre el torneo de la disciplina denominada “Jujuy Crece con el Deporte”, la que abarcará las categorías de tercera a séptima para Caballeros y de quinta a séptima para Damas.

De la presentación del certamen tomaron parte el Secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti; el Presidente de la Unión Jujeña de Pádel, Sebastián Casasco; Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy, entre otros.

En la oportunidad Sebastian Casasco, indicó en primer término, su agradecimiento a la Secretaria de Deportes de Gobierno de la Provincia por la posibilidad que le brinda a la Unión Jujeña de Pádel de organizar un torneo distinto.

El certamen se cumplirá del 16 al 21 de septiembre para jugadores de tercer a séptima en categoría caballeros y damas de quinta a séptima.

Esto nos abre las puertas, dijo, para que el año que viene se pueda pensar en organizar también torneos regionales o interprovinciales para seguir acompañando el crecimiento del pádel.

Explicó que el torneo tendrá como sede principal las cancha de la Sociedad Rural Jujeña en Bajo La Viña, mientras que las sub sedes se ubicarán en Los Molinos, Los Perales, Baldos y otras que se irán sumando durante el desarrollo del torneo.

Señalo que los interesados en participar podrán registrar su inscripción a través de la página de Unión Jujeña de Pádel donde se detallan las categorías. Asimismo, indicó que se establecido un premio de 400 mil pesos para los campeones, indumentarias y trofeos que aporta el Gobierno de la Provincia.

Por su parte Luis Calvetti, destacó la sinergia lograda entre la Unión Jujeña de Pádel, la Secretaría de Deportes y el propio Gobernador, Carlos Sadir, para la realización del torneo que tendrá la participación de más de 300 competidores.

En el medio del torneo, más allá del fomento del deporte para que siga creciendo en la provincia, haremos desarrollar un eje de capacitación para seguir mejorando a nuestros profesores y atletas en clínicas deportivas.

Por ello dictaran la clínica dos profesores, uno que llegara de la provincia de Córdoba y otra de nuestro medio, de manera que puedan implementar y explicar las nuevas herramientas gerenciadas desde el deporte, concluyó.