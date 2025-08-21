Memoria y resiliencia: una muestra para reflexionar sobre Hiroshima y Nagasaki

Exposición fotodocumental sobre los 80 años de los bombardeos y la recuperación de ambas ciudades.

La Secretaría de Cultura de la Provincia invita a recorrer la muestra fotodocumental “Hiroshima y Nagasaki: 80 años después”, abierta del 22 de agosto al 25 de septiembre en el Centro de Arte Joven Andino, Alvear 534.

La exposición propone un recorrido claro y sensible por los bombardeos ocurridos en 1945, mostrando el impacto inmediato y las secuelas que marcaron a miles de víctimas y sus comunidades. A través de 20 láminas con fotografías y breves textos de contexto, los visitantes podrán conocer los ataques y sus consecuencias, así como la capacidad de resiliencia de ambas ciudades.

La muestra destaca los procesos de reconstrucción, la reparación social y la transformación de Hiroshima y Nagasaki en referentes globales de promoción de la paz y prevención de conflictos.

Además, se exhiben los dibujos ganadores del Certamen de Dibujo Infantil 2024, organizado por la Red de Alcaldes por la Paz, donde una estudiante de la Escuela Marina Vilte obtuvo una mención honorífica.

La muestra permite reflexionar sobre la memoria, el valor de la vida y la responsabilidad colectiva de evitar que tragedias de esta magnitud vuelvan a repetirse. Se podrá visitar hasta el 25 de septiembre, de 8 a 20 horas, en calle Alvear 534.