Políticas socioeducativas. Fortalecen acciones de alfabetización en Escuelas de Configuraciones de Apoyo

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización, se presentó el dispositivo Evaluar-Me 2025 orientado al monitoreo y evaluación en el segundo semestre del ciclo lectivo.

Este miércoles, en la Escuela de Configuraciones de Apoyo (ECA) Nº 6 “Dr. Vicente Arroyabe” de Perico, se realizó una jornada de trabajo con directores y vicedirectores de instituciones estatales, privadas y municipales a fin de acordar líneas de trabajo para el acompañamiento desde la modalidad a los distintos niveles educativos.

En la jornada, se destacó la importancia de integrar estos ejes en los planes de gestión institucional y se anunciaron próximos encuentros para definir indicadores y acciones alineadas con la política de alfabetización vigente.

El encuentro, convocado por la supervisora de Educación Especial, María Ester Ramírez, contó con la presencia de Luciana Menacho, responsable de la modalidad, junto a su equipo técnico. También participaron representantes de la Dirección de Educación Inicial, Natalia Cia y Laura Almirón.