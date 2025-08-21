Promoción y prevención. Continúa la vacunación a embarazadas frente a Virus Sincicial Respiratorio

La vacuna gratuita se aplica entre las semanas 32 y 36 gestación para evitar patologías respiratorias como neumonía, protegiendo también al bebé hasta los 6 meses de edad.

El Ministerio de Salud de Jujuy continúa en toda la provincia con la vacunación exclusiva para embarazadas con la dosis frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La campaña iniciada en el mes de enero ha permitido a la fecha la cobertura del 77,7 % del grupo objetivo, es decir, embarazadas entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación, brindando protección frente a patologías respiratorias que pueden ser de gran complejidad como la neumonía o la bronquiolitis y extendiendo anticuerpos al bebé hasta los 6 meses de edad.

Para la vacunación ante VSR, la persona debe concurrir con DNI a cualquier vacunatorio de la provincia sin requerimiento de orden médica, recordando que se aplica a embarazadas con seguimiento tanto desde el sistema público como desde el sector privado.

La campaña apunta a reforzar la prevención mientras busca que el sistema de salud mantenga sus servicios habituales sin sobrecarga, ya que las complicaciones de este virus demandan altos porcentajes de ocupación en salas de internación general y en terapias intensivas pediátricas y neonatales.

La vacuna frente al VSR tiene carácter obligatorio, es gratuita, fue incorporada al Calendario Nacional en 2023 y permite la transferencia de anticuerpos a través de la placenta apenas 15 días después de realizada la inoculación.

El VSR es la principal causa de Infecciones Respiratorios Agudas Bajas (IRAB) en menores de un año y de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Se calcula que provoca un tercio de las muertes durante el primer año de vida; y en países en vías de desarrollo llega a representar el 97% de las muertes.