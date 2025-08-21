Sadir acompañó el lanzamiento del taller «Prioricemos la lactancia materna y el control del embarazo»

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, acompañó el inicio de la campaña de promoción de la lactancia materna y el control del embarazo impulsado por la UOCRA Juiuy, el equipo de CEMAP Jujuy, perteneciente a la obra social OSPECON, a fin de concientizar sobre la importancia de amamantar y el fortalecimiento del vínculo entre madre y el recién nacido.

En este marco, el mandatario celebró “la iniciativa de generar y promover estos talleres” y resaltó la importancia de la educación y promoción desde las diversas áreas del Estado, afirmando que “la preocupación de ustedes es también nuestra preocupación”.

Asimismo, destacó el trabajo realizado desde la UOCRA en pos de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y familias, haciendo énfasis en que “desde la provincia siempre vamos a acompañar todas las actividades que tengan como objetivo proteger la integridad de las personas”.

“No solo es amamantar, sino fortalecer el vínculo que se crea entre la madre y el hijo”, sostuvo y consideró que “la mejor herramienta para promover derechos y garantizar la salud de las personas es la información y capacitación para el mejor futuro posible de nuestros niños y niñas”.

A su turno, el director médico del CEMAP, Roberto Pizzolin, puso en valor el rol del Estado y la “constante presencia y acompañamiento a todo este tipo de actividades”.

“Nuestro deber es apoyar y acompañar desde la etapa prenatal y posnatal a través de la educación”, manifestó y puso en valor “la importante política sanitaria territorial que lleva adelante la provincia”.

Acompañaron el lanzamiento del taller, el secretario general de la UOCRA Jujuy, Ramón Neira, y una gran cantidad de familias.