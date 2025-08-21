Taller para emprendedores: cómo ponerle precio justo a tu trabajo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores, invita a participar del taller “Cómo ponerle precio a tu trabajo siendo emprendedor”, una capacitación diseñada especialmente para quienes buscan darle un valor justo y sostenible a su esfuerzo.

El encuentro se realizará el martes 26 de agosto, de 17 a 20 horas, en el Club de Emprendedores, ubicado en avenida España 1500, Parque San Martín. La propuesta tendrá un costo de inscripción mínimo y estará a cargo de la capacitadora Malu Habil.

Durante la jornada, los participantes aprenderán a identificar y calcular sus costos, valorar su trabajo y establecer precios competitivos que fortalezcan sus proyectos. La actividad se enmarca en las acciones que impulsa el Municipio para brindar herramientas concretas a la comunidad emprendedora local.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.