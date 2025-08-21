Turismo. Convenio entre el Instituto Superior N° 11 y el Ministerio de Cultura y Turismo para prácticas profesionales en turismo

El acuerdo permitirá que estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo realicen prácticas supervisadas en la Secretaría de Turismo de Jujuy, fortaleciendo su formación académica y profesional.

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el Instituto de Educación Superior N° 11 firmaron un convenio marco que abre nuevas oportunidades para los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo. El acuerdo fue rubricado por el ministro de Cultura y Turismo, Carlos Federico Posadas, y la rectora del IES N° 11, Silvia Roxana Adaro, en un acto que contó con la presencia de la directora provincial de Turismo, Sofía van Balen Blanken.

La iniciativa tiene como finalidad fortalecer la formación de los futuros técnicos mediante Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) que complementarán la enseñanza teórica con experiencias en un ámbito real de trabajo. Las actividades se desarrollarán en la Secretaría de Turismo, ubicada en el Cabildo de San Salvador de Jujuy (Belgrano 493), con una carga máxima de 60 horas reloj por estudiante, organizadas en función de los horarios académicos.

Cada practicante contará con la guía de un tutor del Instituto y un referente del Ministerio que coordinará las tareas y supervisará su desempeño. El convenio establece que estas prácticas no generan relación laboral y que los estudiantes estarán cubiertos por el seguro de accidentes personales del Instituto. Asimismo, se fijan criterios de confidencialidad, cumplimiento de normas institucionales y condiciones de seguridad e higiene garantizadas por el Ministerio.

Con esta propuesta, el Gobierno de Jujuy y el IES N° 11 renuevan su compromiso con la formación de capital humano en turismo, apostando al desarrollo profesional de la juventud y al fortalecimiento de un sector clave para la provincia.