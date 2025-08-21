Noticias de Jujuy

Una escuela con nombre, historia y futuro: emotivo 77° aniversario en Tilcara

La Escuela N° 378 de La Banda celebró su 77° aniversario con un hecho histórico: la imposición oficial de su nombre. Desde ahora, la institución llevará con orgullo el nombre “Nuestra Señora del Carmen”, en honor a la patrona del pueblo.

Durante el acto se dio lectura a la resolución oficial y se descubrió la placa conmemorativa, gesto simbólico que marca el inicio de una nueva etapa. También se entregaron distinciones a quienes contribuyeron al crecimiento de la escuela a lo largo de sus más de siete décadas.

La directora Narda Balderrama recibió de manos del Ministerio de Educación las banderas de ceremonia y de flameo, y expresó con emoción: “Hoy damos un paso muy especial. Este nombre no es solo un cartel en la entrada, es una identidad que nos une, que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Nos invita a mirarnos como parte de una misma historia y a proyectarnos con el futuro”, dijo.

El festejo incluyó números artísticos alusivos, con la participación de los más pequeños a través de poemas y cantos que celebraron tanto el aniversario como la nueva identidad de su querida escuela.

Acompañaron el acto el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, en representación del Ministerio de Educación; la directora Narda Balderrama; el exdirector Ezequiel Chañi; la presidenta de la cooperadora escolar, Celina Licet Tolaba; la supervisora de la Región II, Marta Ana Mena; el veterano de guerra Nicolás Toconás; junto a docentes, familias y vecinos del lugar.

Con orgullo la comunidad educativa reafirmó su compromiso con la formación de las futuras generaciones, en un espacio que hoy cuenta con identidad, historia y un profundo arraigo cultural y espiritual.

