Donación de órganos. Se realizaron dos nuevos procedimientos de ablación en la provincia

La donación de órganos se consolida gracias al compromiso de la comunidad.

El Ministerio de Salud de Jujuy destacó que recientemente se concretaron de manera satisfactoria dos nuevos procedimientos de ablación en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial, siendo uno de ellos de carácter multiorgánico.

De esta manera, suman 48 los operativos efectuados en el transcurso del año, siguiendo protocolos y estándares sanitarios de excelencia a través del trabajo integrado con equipos profesionales ablacionistas y becarios, así como con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY), la red hospitalaria pública, el sector privado y el sistema federal de salud, entre otras áreas y agentes clave.

La sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la donación de órganos y diversas estrategias en marcha tanto en terreno como en colaboración interinstitucional, acompañadas y contempladas en el Plan Estratégico de Salud II, permiten que Jujuy se afiance brindando oportunidades de recuperación y calidad de vida a personas de todas las edades que esperan por un trasplante.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY) en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228.