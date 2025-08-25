El barrio Alberdi celebra sus 68 años con un amplio programa de festejos

El barrio Alberdi se prepara para celebrar su 68º aniversario con una agenda cargada de actividades que reflejan el dinamismo, la identidad y el progreso de la comunidad. Los festejos cuentan con el respaldo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la participación del Centro Vecinal, el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) y diversas instituciones locales.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la estrecha colaboración entre el municipio y los vecinos para fortalecer el barrio, “nos encuentra felizmente trabajando en forma conjunta con el Centro Vecinal, el C.I.C. y con distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sector, con obras que van a potenciar al barrio, brindándole más seguridad y una nueva centralidad”.

Altea también puso en valor proyectos clave como la construcción de la cancha de hockey y la ampliación de la oferta del C.I.C.. “Poder trabajar juntos y acompañar en este evento para agasajar los 68 años de Alberdi es un verdadero placer”, afirmó.

Por su parte, Javier Ugarte, administrador del C.I.C. Alberdi, detalló el cronograma de actividades, “los festejos centrales serán el viernes 29 de agosto, a partir de las 20 horas, con una serenata y la elección de la reina del barrio. Invitamos a todos los vecinos a sumarse; habrá grupos musicales, elección de la reina y muchas propuestas más”.

Asimismo, Ugarte resaltó el trabajo conjunto con el presidente del Centro Vecinal, Norberto Alancay, el puesto de salud, otras instituciones y los propios vecinos.

En la semana previa se desarrollará la ‘Semana de Alberdi’, que incluirá:

27 de agosto : juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio.

: juegos deportivos, recreativos y talleres organizados en conjunto con instituciones del barrio. 29 de agosto: acto protocolar a las 9 de la mañana en el renovado Parque Alberdi, con izamiento de la bandera y la presencia de autoridades municipales y provinciales.

El presidente del Centro Vecinal, Norberto Alancay, puso en valor el acompañamiento del municipio, “los vecinos de Alberdi están muy contentos por el apoyo recibido y por la gran obra que se está realizando, que incluso ha tenido repercusión a nivel NOA”.