El MPA inauguró nuevas oficinas en Alto Comedero

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó la inauguración de nuevas dependencias del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Alto Comedero, acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, el procurador general Sergio Lello Sánchez y demás autoridades provinciales.

Las instalaciones, ubicadas en el edificio donde funciona la Unidad de Investigación Penal Preparatoria y Litigación, suman ahora un Centro de Asistencia a la Víctima, una Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, una sala de entrevistas para declaraciones testimoniales videograbadas (Cámara Gesell), además de áreas de criminalística y medicina legal.

También estuvieron presentes, el procurador adjunto, Dr. Ignacio Pasquini, el secretario de seguridad a cargo del Ministerio, Juan Manuel Pulleiro, la diputada nacional Natalia Sarapura, los legisladores provinciales, Adriano Morone, Gisel Bravo el Iván Poncio, además de fiscales generales, fiscales regionales, entre otros.

Tras el corte de cintas y el recorrido por los nuevos espacios, las autoridades destacaron el impacto positivo de la ampliación en uno de los barrios más populosos de la capital jujeña, donde residen más de 120 mil habitantes.

El gobernador Sadir remarcó que la expansión de las oficinas busca acercar la justicia a los vecinos y fortalecer la seguridad, especialmente en zonas con problemáticas vinculadas a la violencia de género y al narcomenudeo. La instalación de oficinas en esta zona facilita la tarea y garantiza un acceso más directo a la justicia, señaló.

Por su parte, el vicegobernador Bernis destacó la relevancia de la inauguración para la comunidad de Alto Comedero, resaltando que el nuevo espacio permitirá agilizar el servicio de justicia y mejorar la atención a las víctimas. Sostuvo que Alto Comedero concentra un alto número de hechos de violencia, narcomenudeo y otros delitos, entonces, contar con herramientas y nuevas tecnologías para su detección y abordaje es un paso adelante en la prevención y en el acceso a la justicia, afirmó.

Bernis subrayó que el centro de atención a las víctimas forma parte de una política de Estado impulsada por el gobernador y articulada con la Justicia, con el objetivo de contener a las víctimas y combatir el delito. Esta iniciativa fortalece la respuesta del Estado frente a quienes cometen delitos que deben ser sancionados con toda la fuerza de la ley, concluyó.

El procurador general Lello Sánchez explicó que la inauguración corresponde a la segunda etapa de una obra ya iniciada, con la que se amplió el edificio para brindar más servicios a la ciudadanía y acercar el MPA a una población muy numerosa como la de Alto Comedero.

Recordó que el esquema de trabajo del MPA se sostiene en tres ejes: fiscales, asistencia a la víctima y resolución alternativa de conflictos, con sedes en Humahuaca, Tilcara, La Quiaca, Libertador, San Pedro, Perico, además del centro de San Salvador de Jujuy, dedicado a la atención de casos de violencia de género.