Impusieron el nombre “Humberto D. Bustamante” a una calle de Villa Jardín de Reyes

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, junto al Concejo Deliberante, llevó a cabo el acto oficial de imposición del nombre “Humberto David Bustamante” a una calle de Villa Jardín de Reyes, en homenaje al reconocido músico jujeño, como parte del programa de reconocimientos a personalidades destacadas por su trayectoria artística y aporte a la cultura local.

La ceremonia se realizó con la presencia de autoridades municipales, familiares, vecinos y miembros de la comunidad artística, quienes acompañaron con emoción el reconocimiento a un artista que dejó una huella en la historia musical de la provincia.

Durante el acto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la política de reconocimiento impulsada en conjunto por el municipio capitalino y el Concejo. En este sentido, puntualizó que “es fundamental rescatar y visibilizar a nuestros folcloristas, quienes han aportado tanto a la cultura e identidad jujeña y a través de esta iniciativa se busca rendir homenaje en vida o mantener viva la memoria de aquellos artistas que han dejado huella en nuestra comunidad”.

Y en esta ocasión, añadió Aguiar “acompañando a la comunidad de Villa Jardín de Reyes, un sector que tiene mucho que ver con la música y con las artes musicales de nuestra provincia, con una avenida principal como la “Jorge Cafrune” y donde tenemos nombres de folcloristas tan importantes como “Jaime Torres” y otros”.

En este sentido, “la mañana del lunes nos convocó acompañar a la familia de Humberto David Bustamante, un gran folclorista, un gran guitarrista jujeño que triunfó a nivel nacional realizando conciertos a nivel internacional, lo que nos parecía muy importante revalorizar. Así que agradecido a los vecinos que se llegaron y a sus familiares”

Por su parte, el subsecretario de Gobierno del municipio, Hernán Rosa Larrieu, señaló, “desde el año 2023, el municipio impulsa este tipo de reconocimientos, en esta oportunidad , otorgando a una calle el nombre de David Bustamante, con el propósito de mantener viva la memoria de nuestra música. Bustamante representa un valioso legado cultural que debemos valorar y transmitir a las nuevas generaciones”.

Finalmente, Susana Lilian Bustamante, hija del homenajeado, expresó su alegría y orgullo al destacar, “saber que una calle de Villa Jardín de Reyes lleva el nombre de mi padre, Humberto D. Bustamante, me llena de emoción. Estoy profundamente agradecida con las autoridades presentes y con esta provincia por rendirle este homenaje. Mi padre fue muy reconocido en un ámbito que él amaba: la música, la guitarra y el folclore, que siempre lo acompañaron”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/WAG8umwqI78