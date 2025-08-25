Noticias de Jujuy

La Municipalidad invita a una nueva edición de “La Muni Junto a Vos” en Alto Comedero

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, invita a los vecinos de la ciudad a participar de una nueva edición del programa “La Muni Junto a Vos”, que se desarrollará este miércoles 27 de agosto, de 9 a 12.30 hs, en las 308 Viviendas del barrio Alto Comedero, específicamente en la intersección de calle Teniente Mate de Luna y esquina Isla de los Estados.

Este programa tiene como objetivo acercar una amplia variedad de servicios y prestaciones a los distintos barrios, facilitando el acceso directo a trámites, consultas, controles de salud, asesoramiento y atención comunitaria. Se trata de una acción integral que promueve el vínculo cercano entre el Estado y la comunidad, fortaleciendo el acompañamiento territorial.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

  • Registro Civil
  • Defensoría del Pueblo
  • Unidad Digital del Ministerio de Seguridad
  • Enlace comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad
  • SUSEPU
  • Servicios para adultos mayores
  • COPRETI
  • Gestión administrativa
  • Nutrición
  • Electrocardiogramas (para mayores de 10 años)
  • Odontología
  • Fonoaudiología
  • Educación en Seguridad Vial Policial
  • Defensa del Consumidor
  • Abordaje Comunitario

Con estas acciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, llevando soluciones concretas a cada barrio, y promoviendo la cercanía y el contacto directo con los vecinos.

