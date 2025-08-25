La Municipalidad invita a una nueva edición de “La Muni Junto a Vos” en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, invita a los vecinos de la ciudad a participar de una nueva edición del programa “La Muni Junto a Vos”, que se desarrollará este miércoles 27 de agosto, de 9 a 12.30 hs, en las 308 Viviendas del barrio Alto Comedero, específicamente en la intersección de calle Teniente Mate de Luna y esquina Isla de los Estados.

Este programa tiene como objetivo acercar una amplia variedad de servicios y prestaciones a los distintos barrios, facilitando el acceso directo a trámites, consultas, controles de salud, asesoramiento y atención comunitaria. Se trata de una acción integral que promueve el vínculo cercano entre el Estado y la comunidad, fortaleciendo el acompañamiento territorial.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

Registro Civil

Defensoría del Pueblo

Unidad Digital del Ministerio de Seguridad

Enlace comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad

SUSEPU

Servicios para adultos mayores

COPRETI

Gestión administrativa

Nutrición

Electrocardiogramas (para mayores de 10 años)

Odontología

Fonoaudiología

Educación en Seguridad Vial Policial

Defensa del Consumidor

Abordaje Comunitario

Con estas acciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, llevando soluciones concretas a cada barrio, y promoviendo la cercanía y el contacto directo con los vecinos.