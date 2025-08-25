Rotura en acueducto: Se trabaja en la reparación del servicio

La empresa Agua Potable de Jujuy informa que, debido a la rotura del acueducto principal de 710 mm, a la altura del supermercado ubicado en Ciudad de Nieva, se ha producido un desequilibrio en el llenado de la Cisterna de Cuyaya y Sargento Cabral. Esta situación está generando baja presión y falta de suministro de agua en diversos sectores del barrio Alto Comedero.

En estos momentos, personal técnico se encuentra trabajando intensamente en la reparación del acueducto, estimando que las tareas concluirán alrededor de las 16:00 hs. A partir de ese momento, comenzará el proceso de normalización del servicio hacia la cisterna afectada.

Asimismo, se ha activado un plan de contingencia para brindar asistencia a los sectores más comprometidos de Alto Comedero mediante camiones cisterna, los cuales se distribuirán en los siguientes puntos: 1-Sector 1 Arbolada, Balcón Comedero, Loteos Las María, 127 Gendarmería, Loteo Nueva ciudad, entre otros. 2-Sector 2 284 Viv,281 viv,300 viv,370 viv, 308 viviendas. 3-Sector 3 B6, B5, B4 Y B2.