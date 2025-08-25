Sadir participó de la inauguración de unidades funcionales que mejorarán el servicio de justicia

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, acompañó el acto inaugural de las nuevas dependencias en Alto Comedero del Centro de Asistencia a la Víctima, la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos y la Sala de Entrevista de Declaración Testimonial Video Grabada (Cámara Gesell), que optimizarán la labor del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y, consecuentemente, mejorará el servicio de justicia.

En este contexto, el mandatario hizo un especial reconocimiento al MPA por “la apertura y ampliación de espacios que vienen a aportar a la descentralización de los servicios de justicia”.

“De esta manera, se puede estar en toda la provincia y llegar con un servicio rápido y cercano a la ciudadanía”, enfatizó.

Asimismo, celebró la decisión institucional de “fortalecer la presencia del MPA en un sector fuertemente poblado, facilitando a los vecinos el acceso a la justicia”.

“Simultáneamente, trabajamos en prevención y seguridad, con todos los organismos del Estado atentos y dispuestos a sumar al bienestar de la gente”, subrayó.

Sadir anticipó que se encuentra en trámite de adquisición un lote de 1.000 cámaras de seguridad, dispositivos que serán distribuidos en principales ciudades, con fines de monitoreo electrónico.

A su turno, el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez, precisó que “inauguramos obras correspondientes a la segunda etapa de un proyecto que comenzó con seis oficinas y ahora sumamos seis más”.

Además, resaltó la necesidad de cubrir “la demanda de un sector barrial altamente poblado, con 140.000 personas que aquí residen en 30.000 hogares”.