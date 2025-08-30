Concluyó con gran participación docente la Semana de la Educación Digital 2025

Noticias de Jujuy

Jujuy
La propuesta, desarrollada del 25 al 29 de agosto, puso el foco en el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) como recurso pedagógico para transformar las prácticas educativas y enriquecer los aprendizajes en las aulas.

Con la participación de alrededor de 700 docentes de todos los niveles y modalidades, finalizó la Semana de la Educación Digital 2025, organizada por el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy a través de la Dirección de Innovación Educativa.

Durante la semana, los encuentros abordaron cómo la IA puede enriquecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje, contribuir a la personalización de los procesos educativos, ampliar el acceso a recursos de calidad y fortalecer la toma de decisiones pedagógicas. Asimismo, se promovió una mirada crítica y ética sobre el uso de la tecnología, valorando su aporte en el desarrollo de competencias del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas.

La propuesta combinó instancias presenciales, virtuales y adaptadas a cada región, en las que los referentes técnicos escolares desempeñaron un rol clave al brindar capacitaciones y acompañamiento pedagógico a los docentes. Este trabajo situado en el territorio se enmarca en la política prioritaria de fortalecimiento y sostenimiento de las trayectorias educativas, orientada a garantizar la calidad y la equidad en todos los niveles y modalidades.

La Dirección de Innovación Educativa destacó la participación activa de los docentes en cada una de las propuestas y el compromiso demostrado para incorporar estas herramientas en sus planificaciones y en el trabajo cotidiano con los estudiantes.

Con esta edición, la Semana de la Educación Digital reafirma su rol como espacio estratégico de formación y acompañamiento, consolidando el camino hacia una educación inclusiva, innovadora y conectada con los desafíos del futuro digital.

