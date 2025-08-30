Declararon de Interés Municipal el libro “Psicología de las Habilidades Blandas”

El libro aporta un factor clave para el éxito profesional y personal, ya que permite identificar las habilidades para construir relaciones sólidas, resolver problemas de manera efectiva, mejorar la comunicación, fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo, adaptarse a los cambios y contribuir a un ambiente laboral más positivo y productivo. También aporta herramientas que permiten desenvolverse en entornos diversos y complejos.

Una vez finalizada la entrega, el Lic. Federico Salazar, declaró: “La verdad que es un honor, un apoyo fenomenal del Concejo Deliberante, al cual estoy inmensamente agradecido en el nombre mío y en realidad de los autores y desarrolladores profesionales de la provincia de Jujuy. Es un libro que se publicó hace unos meses a través de la editorial Dunken de Buenos Aires. Las habilidades blandas son nuestro capital afectivo a la hora de relacionarnos con los demás, la superación del temor, de hablar en público, el trabajo en equipo, la empatía, la tolerancia, la frustración, la gestión del éxito, el liderazgo, la comunicación, todo esto son las habilidades blandas”. Y continuó: “Este es un trabajo que tiene siete años aproximadamente de investigación, desarrollo y pruebas piloto acá en la provincia de Jujuy, con lo cual estamos muy felices y agradecidos por este apoyo”.

El libro fue donado por Federico Salazar a la Biblioteca Belgraniana que funciona en la institución parlamentaria, “dejamos unos ejemplares para que queden a disposición de la comunidad, también están en las plataformas digitales, Spotify, Youtube y todo este tipo de espacio para que sigamos ampliando y conociendo al respecto de las habilidades blandas”.

Por su parte, la concejala Melisa Silva, impulsora de la iniciativa, resaltó: “Es un gusto enorme de recibir al licenciado Salazar por su libro, no solo de acompañar a los autores jujeños a la dedicación profesional que se hace al momento de crear un libro de elaborar un trabajo de esta magnitud, sino también por la temática que tiene que es “Psicología de las Habilidades Blandas”, que es algo que está muy en boga, muy actual y muy necesario. Por los dos motivos, uno por acompañar a Federico, felicitarlo y de alguna manera también acompañar su carrera profesional y también para que este tema se difunda, porque es algo muy importante que deberíamos entender y aprender todos como personas, desde que somos chicos para poder enfrentar la vida”, finalizó.