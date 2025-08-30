El NIDO “Obispo Palentini” de Campo Verde celebró su 7° aniversario junto a la comunidad

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy celebró el 7° aniversario del NIDO “Obispo Palentini” de Campo Verde, un espacio que desde su apertura, se convirtió en un centro de referencia para el desarrollo social, educativo, cultural y recreativo de la comunidad.

Rodolfo Gerónimo, administrador del NIDO, expresó, “el aniversario es un séptimo año que estamos cumpliendo acá en el barrio Campo Verde junto a toda la comunidad del sector. Son siete años donde ha ido creciendo día a día este NIDO. Hasta la fecha estamos cumpliendo con los objetivos propuestos y siempre ampliando la cobertura hacia los barrios, porque han ido creciendo y tienen una alta densidad poblacional. El objetivo del NIDO es trabajar sobre políticas sociales, culturales, educativas y recreativas para satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar su calidad de vida”.

El espacio ofrece una amplia variedad de talleres y actividades que abarcan distintas edades y necesidades. Para los más chicos, se desarrollan propuestas recreativas como gimnasia artística, fútbol, vóley y básquet; además de apoyo escolar en materias como lengua y literatura, inglés, física y química, tanto a nivel primario como secundario.

Asimismo, el NIDO brinda contención a mujeres, adultos mayores y familias, a través de talleres de recreación y de formación, consolidándose como un punto de encuentro e integración para todo el barrio.

En la misma jornada, también se celebró el Día de las Infancias con un colorido festejo que incluyó numerosas propuestas recreativas y artísticas.

La Municipalidad invita a los vecinos de Campo Verde y de los barrios cercanos a acercarse y sumarse a las propuestas del NIDO “Obispo Palentini”, un espacio pensado para crecer en comunidad y mejorar la calidad de vida de todos.