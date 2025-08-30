Municipio y Concejo Deliberante acompañaron la celebración del 55° Aniversario de barrio Santa Rosa

Este sábado, vecinos y autoridades del Centro Vecinal de barrio Santa Rosa celebraron junto al Municipio y el Concejo Deliberante los 55 años de vida uno de los vecindarios más emblemáticos de la ciudad

Un acto central y desfile cívico sobre calle Tanco, entre Bustamante y Pemberton, marcaron el inicio de una festiva jornada destinada a celebrar los 55 años del barrio. Al término de los mismos, autoridades municipales, del Concejo Deliberante, del centro vecinal, junto a una abultada comitiva de vecinos, se trasladaron al Polideportivo para descubrir un mural en homenaje a la patrona del barrio. Para la tarde y noche se programó un agasajo por el Día del Niño, y la tradicional Serenata a Santa Rosa.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó, “la verdad que es un gusto conmemorar los 55 años de vida de este emblemático barrio de nuestra ciudad, este barrio que ha aportado tanto a la cultura, que tiene tanta historia en el marco de nuestra ciudad, que tiene vecinos que de alguna manera han atravesado las fronteras de San Salvador de Jujuy o de la provincia de Jujuy, y verlos hoy reunidos en este lugar para compartir este evento junto a las instituciones, me parece que es fundamental”.

El presidente del legislativo comunal extendió los correspondientes agradecimientos, “a la comisión Directiva del Centro Vecinal, a Ezequiel Reynoso -su presidente- y a todos los que constituyeron este festejo”, y elevó una plegaria a la patrona del barrio, “quiero pedir a Santa Rosa de Lima, patrona del barrio y de América, que nos bendiga a todos los jujeños y a todos los argentinos; nos preparamos para la Serenata a santa Rosa, que va a ser esta noche y va a ser un éxito, y que todos los vecinos la puedan disfrutar y compartir”.

A su turno, el presidente del Centro Vecinal de Santa Rosa, Ezequiel Reynoso, agradeció el acompañamiento institucional, “muy agradecido a los funcionarios municipales, señores concejales y a los vecinos por acompañarnos en estos 55 años de Barrio Santa Rosa -uno de los barrios más antiguos y prestigiosos de la ciudad”, e invitó a la comunidad a sumarse a las celebraciones previstas, “hemos preparado una extensa jornada que comenzó con el desfile para luego trasladarnos al polideportivo para descubrir un mural; más tarde tenemos el agasajo del Día del Niño y a horas 19:00 la Serenata de Santa Rosa”.

Finalmente, Reynoso proyectó, “queremos seguir trabajando juntos con el Municipio y el Concejo para que el barrio crezca día a día y mejore en aspectos como seguridad, alumbrado, pavimentación; creo que los vecinos tenemos que estar unidos y trabajar conjuntamente con el Municipio para que el barrio siga en alta porque si no estamos unidos la delincuencia nos avasalla”.