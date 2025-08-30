Noticias de Jujuy

#NoSeasParteDelDaño presente en el Sábado Estudiantil de Palpalá

Los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano participaron en el segundo Sábado Estudiantil que se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Palpalá. En el marco de la Campaña «No seas parte del daño», se realizaron acciones de difusión a través de la intervención artística.

Artistas plásticos y el equipo de trabajo pintaron en el antebrazo de los estudiantes el hashtag #NoSeasParteDelDaño generando conciencia sobre la importancia del buen trato en todos los ámbitos y en redes sociales.

Mientras el equipo técnico se encargó de difundir el mensaje y promover la reflexión sobre la importancia de tomar conciencia y responsabilidad en la comunidad estudiantil.

