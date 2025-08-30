Prevención de la violencia de género. El Consejo de Mujeres acompañó la presentación del libro «La vida en perspectiva»

Se presentó el libro «La vida en perspectiva» actividad que acompañó el Consejo de Mujeres en el marco de las acciones de prevención de la violencia de género

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la presentación del libro “La vida en perspectiva. Experiencias de abordaje intergeneracional desde la perspectiva de género, sembrando igualdad para prevenir violencias” como parte de acciones articuladas para la prevención de la violencia de género.

La actividad se llevó a cabo en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de la Provincia, y contó con la organización del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Dirección de Salud Integral y de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

En representación del Consejo Provincial de Mujeres estuvieron presentes la Presidenta Lourdes Navarro, la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Serpa y el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, quienes destacaron la importancia de generar instancias de reflexión y formación que fortalezcan la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

Asimismo, expresaron un especial agradecimiento a Mónica Fernández, Directora de Salud y Género de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y a Verónica Aramayo, Jefa del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, por la invitación a ser parte de este espacio que integra la perspectiva de género con un enfoque intergeneracional.

Desde el Consejo se remarcó que la prevención de las violencias requiere del trabajo articulado entre organismos estatales, instituciones educativas, culturales y organizaciones sociales, y que este tipo de encuentros representan un paso fundamental en la construcción de agendas colectivas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.