Prevención. Recomendaciones ante posibles casos de grooming

El Gobierno de la Provincia impulsa acciones tendientes a concientizar sobre la imperiosa necesidad de extremar esfuerzos para prevenir el grooming, desde el convencimiento de que el bienestar y el cuidado de niños y jóvenes es una construcción colectiva que demanda el compromiso de todos los estamentos del tejido social.

A partir de un planificado trabajo interministerial, se definió una guía de intervención rápida ante la sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, cuyos ejes principales se detallan a continuación:

En Facebook Messenger. Capturas de pantalla desde el navegador o utilizar la función de descarga de la cuenta; (Configuración > Tu información > Descargar); y copiar el enlace del perfil del sospechoso (dirección URL).

En Instagram. Capturas de los mensajes y perfil del usuario; copiar el enlace del perfil del sospechoso (dirección URL).

En WhatsApp. Ir a «Opciones > Más > Exportar Chat»; elegir «Con archivos multimedia»; guardar el archivo en formato .TXT y compartirlo a un medio seguro (USB, correo institucional cifrado, etc.).

En TikTok, Snapchat/Telegram / Signal (mensajes efímeros) llamar al 102 o al 107.

ALERTA

No permitir que el NNyA continúe conversando con el sospechoso hasta que intervenga personal especializado.

No apagar ni reiniciar el dispositivo si está operativo.

No borrar mensajes, archivos, ni aplicaciones relacionadas con la comunicación sospechosa.

No cerrar sesiones activas (WhatsApp, Instagram, Facebook, etc.).

En lo posible, colocar el equipo en modo avión y desactivar el Wi-Fi, sin apagarlo.