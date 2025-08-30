Reparación nocturna de juntas en los puentes sobre el Xibi Xibi

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informó que durante la última semana se llevaron adelante trabajos de reparación de juntas en los principales puentes que atraviesan el río Xibi Xibi.

Las tareas se ejecutaron sobre los puentes Gorriti, Bicentenario, Tucumán y Lamadrid, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de seguridad y circulación.

Con el fin de no afectar la transitabilidad diaria de vecinos y conductores, las cuadrillas municipales desarrollaron los trabajos en horario nocturno, permitiendo que durante el día las arterias permanecieran habilitadas al tránsito vehicular.

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento permanente de la infraestructura vial de la ciudad, orientado a preservar en óptimas condiciones las conexiones estratégicas que vinculan distintos sectores de San Salvador de Jujuy.