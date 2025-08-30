Sadir fortalece vínculos con Córdoba

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con su par de Córdoba, Martín Llaryora, a los efectos de reafirmar el rol del interior como motor de crecimiento para todos los argentinos.

Del encuentro celebrado en la provincia mediterránea, también participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, los intendentes Daniel Passerini y Raúl Jorge y el ex gobernador Juan Schiaretti.

En este escenario, Sadir destacó los “lazos históricos, culturales y productivos que compartimos con Córdoba”, provincia que “siempre abre sus puertas a tantos jujeños”, acotó.

Asimismo, resaltó que “coincidimos en que el interior profundo es el verdadero motor de la Argentina” y enfatizó que “nuestras provincias productivas generan trabajo, desarrollo y futuro para nuestra gente”.