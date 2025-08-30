Violencia digital. Entornos Seguros: Jujuy avanza en la innovación digital para la prevención de la violencia de género

Se realizó la presentación de proyectos de innovación digital en el marco del programa «Entornos Seguros» con perspectiva de género

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades acompañó la presentación de los proyectos seleccionados en el marco del programa “Entornos Seguros”, una iniciativa innovadora que aborda la violencia digital a través de tecnologías 360, experiencias XR y juegos interactivos.

Este laboratorio, impulsado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ) junto a la Empresa Virtuality, con la colaboración de la Dirección Provincial de Servicios Basados en el Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción y el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina, tiene como objetivo acompañar a equipos jujeños en el proceso de transformar sus ideas o prototipos en productos XR completos y competitivos.

El Consejo Provincial de Mujeres celebró la incorporación de la perspectiva de género en este tipo de desarrollos tecnológicos, entendiendo que la innovación también debe estar al servicio de la construcción de sociedades más igualitarias y libres de violencias por motivos de género.

En este sentido, los proyectos que integran el laboratorio no sólo promueven la creatividad y el desarrollo económico local, sino que también generan herramientas para la prevención de la violencia digital, problemáticas que impactan de manera diferencial en mujeres y personas de la diversidad sexual.

La capacitación se desarrolló en dos etapas complementarias: una virtual, con instancias teóricas y clases especializadas sobre realidad virtual, aumentada, video 360° e inteligencia artificial; y una presencial, centrada en el trabajo práctico con tutorías personalizadas de especialistas nacionales e internacionales. Al finalizar, los equipos jujeños presentaron sus productos en la gala final que se realizó hoy, posicionando a la provincia como un polo creativo y tecnológico en el norte del país.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció la invitación al Presidente del IAAJ, Patricio Artero y a la Directora de Fomento y Producción del IAAJ, Belén Suárez. Además, se remarcó que este tipo de espacios son clave para fortalecer capacidades locales con una mirada inclusiva, donde la innovación digital se vincule también a la construcción de entornos seguros y respetuosos.

Del encuentro participó el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado. También estuvieron: Marianela Sigotto (tutora), Gisela Villanueva, Ayelen krupovitz, Fabian Castillo y Luciana Humacata integrantes del Programa “Entornos Seguros”.