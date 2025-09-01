Con el sorteo de orden de pasada comenzó la agenda de las candidatas a Representante Capital 2025

El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó a las 59 jóvenes que representarán a sus colegios en la elección de la Representante Capital 2025 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En el Centro Cultural Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio a la agenda oficial con el tradicional sorteo de orden de pasada, en una jornada que combinó emoción, compañerismo y merienda entre las candidatas antes de la elección del 14 de septiembre en Ciudad Cultural.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge, quien acompañó a las estudiantes junto al presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó el valor simbólico y social de este primer encuentro, “se trata de una tradición que fortalece la confraternidad entre las candidatas. El sorteo es otro motivo para juntarse, programar y diagramar lo que será la gran fiesta del 14 de septiembre, donde se elegirá a la representante por Capital. Estas chicas, que representan a tantos establecimientos, generan empatía, se conocen, y ya han formado su grupo de comunicación. Lo que ocurrirá esa noche será solo un trámite más: todas son fantásticas, inteligentes, con un gran futuro”.

Asimismo, Jorge adelantó que el evento “será completamente gratuito” y que cada candidata recibirá entradas para compartir con familiares, amigos y compañeros, asegurando una amplia participación de la comunidad. Con la entrega de estas entradas, prácticamente el 95 % del lugar quedará cubierto, por lo que se prepara una gran transmisión a través de la televisión y plataformas de streaming, lo que permitirá a los vecinos seguir el evento con imágenes de alta calidad desde sus hogares.

El jefe comunal también subrayó la importancia de mantener viva esta celebración en tiempos complejos para el país, “estamos ante momentos difíciles. Los chicos que hoy participan de la fiesta vivieron el impacto de la pandemia en una etapa crucial de su vida, merecen esta oportunidad para celebrar la vida y los valores que sostienen a una sociedad. Año a año buscamos mejorar la organización, el show y la experiencia de todos los que forman parte de esta gran fiesta”.

Las fotos oficiales de las candidatas estarán disponibles en el siguiente enlace de Drive: Ver fotos aquí

Nota audiovisual: https://youtu.be/E84PpN0SUCo