Economía y producción. Jujuy participó de la 2ª reunión del Consejo Federal Agropecuario

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, participó de la segunda reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA), encabezada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta. El encuentro abordó temas centrales para el fortalecimiento de las economías regionales y la producción local.

En representación de la provincia, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, planteó la preocupación respecto a la gestión de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET), advirtiendo demoras en la aprobación de los subcomponentes y en la transferencia de los fondos que son esenciales para el sostenimiento del sector tabacalero.

Asimismo, la funcionaria hizo hincapié en los desafíos vinculados a los controles fitosanitarios y fronterizos, que inciden directamente en la producción frutihortícola de Jujuy. “Es fundamental que las políticas públicas se adecuen a la realidad de nuestros productores de pequeña escala, que representan el 80% de nuestras unidades agropecuarias”, subrayó Ríos.

La secretaria estuvo acompañada por María Emilia Deiana, directora provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal, quien participó activamente del intercambio, aportando propuestas y visibilizando las necesidades del sector productivo jujeño.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con la defensa y promoción de la producción local, trabajando de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno para garantizar el desarrollo sostenible del agro provincial y brindar herramientas que fortalezcan especialmente a los pequeños productores.