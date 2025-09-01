Ediles participaron de los festejos por el 55º Aniversario del barrio Santa Rosa

El acto contó con la presencia del Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, más los concejales Mario Lobo y Leandro Giubergia; la comisión del Centro Vecinal del barrio, encabezada por Ezequiel Reynoso, funcionarios municipales, instituciones educativas y deportivas, y vecinos.

Al respecto, Lisandro Aguiar, manifestó: «Estamos acompañando al presidente de Santa Rosa, Ezequiel Reynoso, a toda la comisión directiva, los vecinos y a las instituciones que se vinieron hasta aquí, a este emblemático barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy que está rodeado de historia, de cultura».

Seguidamente, añadió: ‘La verdad que es un verdadero gusto venir, además cumpliendo nada menos que 55 años de vida y, por supuesto, reconociendo de alguna manera como lo hicimos ya hace algunos meses, el libro del barrio, los vecinos que construyeron y forjaron este barrio y que trascendieron más allá de la frontera de la provincia de Jujuy».

Por último, Aguiar resaltó: «Estoy muy agradecidos y, por supuesto, desear a todos los vecinos de Santa Rosa un feliz año y vamos a trabajar en conjunto para que algunos pedidos se concreten, como la repavimentación de calle Perovic que era un planteo que teníamos».

A su turno, el concejal Mario Lobo, expresó: «Para mí es imposible no estar, me crie aquí de chiquito, aquí está la casa donde vivíamos y me trae muchos recuerdos muy lindos que me tocaron vivir, aquí en el barrio».

Sobre las mejoras que tuvo el barrio a lo largo del tiempo, Mario Lobo remarcó: «Creo que no solamente aquí en Santa Rosa, sino en diferentes barrios, se ven varias mejoras como el pavimento, el arreglo del polideportivo, desde el municipio se vienen haciendo un montón de cosas aquí y en diferentes barrios”.

Para finalizar, el presidente del Centro Vecinal, Ezequiel Reynoso comentó: «Agradecido con los funcionarios, los concejales, el municipio, los vecinos por acompañarnos en los 55 años de Santa Rosa, ya que es uno de los barrios más antiguos que tenemos en la ciudad y un barrio prestigioso».

Más adelante, Ezequiel Reynoso añadió: «Continuaremos trabajando juntos para que el barrio crezca día a día, en cuanto a la seguridad, alumbrado, pavimentaciones. Creo que el vecino tiene que ser unido y trabajar en conjunto con el municipio para que el barrio siga en alta, porque si no estamos unidos, la delincuencia nos avasalla», concluyó.