El vicegobernador mantuvo una reunión con referentes de la CGT

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador de Jujuy Alberto Bernis, acompañado por el diputado Fabián Tejerina, vicepresidente 1 de la Legislatura y el diputado Santiago Jubert presidente del bloque oficialista, mantuvieron una reunión con los referentes de la CGT regional Jujuy: Freddy Berdeja, Julio Ramírez, Ramón Neyra, Francisco Montes, Aníbal Arenas, Luis Cabana, Ariel Vargas y Miguel Mamaní.

En el transcurso de la reunión el vicegobernador escuchó las exigencias de los gremialistas y se comprometió a canalizar las demandas.

Así lo señaló el cosecretario general de la CGT regional Jujuy, Freddy Berdeja quien explicó que estas demandas realizadas para que la Legislatura tome cartas en el asunto tuvimos una reunión en la Comisión de Trabajo y se planteó una agenda con todos los sectores involucrados y argumentó que ante el poco avance experimentado venimos a pedirle al vicegobernador para que inste a los distintos ministerios que se avance en la concreción de esa agenda. Y explicó que la CGT lo que hace es marcar un marco de discusión, un ámbito de diálogo para que cada sector pueda avanzar en su propia problemática la CGT no viene a resolver los problemas de cada sindicato, y ejemplifico en el caso de los Estatales venimos insistiendo que se aplique la ley de paritaria para que le den el marco legal a los compañeros estatales, para que se puedan discutir las cuestiones laborales y salariales; y que la Legislatura como representante del pueblo gestiones la concreción de la mesa de trabajo con las partes involucradas.

En este contexto, Berdeja afirmó que el vicegobernador Alberto Bernis comparte la posición de la CGT y se comprometió a formar esos espacios de diálogo, y hablar con el Ejecutivo, que es la parte de donde necesitamos tener las respuestas a la mayoría de los planteos de distintos sectores. Y agregó que lo que se busca es fortalecer a la central obrera, que ahora está normalizada, y queremos cumplir con los sindicatos que la conforman.

El el cosecretario general planteó que otro tema que preocupa y que planteamos fue el de los convenios con vivienda. Hay sindicatos que compraron el terreno y necesitan avanzar en la construcción de la vivienda para sus afiliados, y recordó que uno de los objetivos de la campaña del gobernador Carlos Sadir ha sido el tema vivienda, bueno los sindicatos queremos colaborar en eso, estamos dispuestos a aportar. Esperamos que lleguen las soluciones y las propuestas concretas, finalizó diciendo Berdeja.