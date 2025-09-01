Inclusión. «Elección Reina y Chico 10» organizada por la Fundación Contenidos

El evento reunió a personas con discapacidad de toda la provincia.

Una gran fiesta de alegría e inclusión se vivió en el Centro Cultural Jorge Accame en el marco de la Elección Reina y Chico “10” 2025 organizada por la Fundación Contenidos y Asociación Nueva Vida, que por segundo año consecutivo participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) con este evento que nuclea a personas con discapacidad de toda la provincia y el cual tiene una convocatoria abierta para quienes buscan la convivencia plena y una sociedad sin barreras.

La conducción y animación estuvo a cargo del doctor Daniel Lezcano, quien recibió mención de honor por sus 10 años de colaboración continua con la institución.

En la oportunidad los pajes que participaron, bailaron con los candidatos y candidatas y los miembros del jurado se sumaron de una manera activa.

Fueron jueces Patricia Mamani, directora de escuela Gianelli; Camilo Atim, de la Juventud Radical; Concejal María Galán, referente de políticas inclusivas; Victoria Luna Murillo, Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de los Derechos; la Presidenta de Fundación Construir Futuro; y Guadalupe Luqués, representando a empresa de transporte Xibi Xibi, que apadrinó el evento y acompaña todos los años.

La delegación de Palma Sola, acompañada por la responsable de Área de Discapacidad del Municipio, con la permanente política inclusiva de su intendente, Francisco Baquera, se llevó la corona de la soberana.

Fueron los elegidos: Paje 2do: Gustavo Martínez, representante de Deporte adaptado de Palma Sola; Paje 1ro. Tomas Antonio Tolaba, representante de Ecos de Luz; el Chico 10 fue Jorge Sivila, de San Salvador de Jujuy.

Luego fue coronada 1ra dama de honor: Ana Hernández; 2da dama de Honor: Edith Condori; 2da princesa: Silvia Ruiz de Palpalá; 1ra princesa: Irene Alejandra Martínez; y Reina 2025: Eudalina Velázquez, representante de Palma Sola. Hubo mención especial para la reina saliente Verónica Coca.

En la oportunidad, se contó con la presencia de grupo oficial de escuela Antonio Gianelli, con quienes se participará en forma coordinada en esta FNE

Los presidentes de Fundación Contenidos y Nueva Vida, Amira y Emir Márquez destacaron la alegría y la emoción de los presentes, lo que muestra que el objetivo fue totalmente cumplido, agradeciendo luego el acompañamiento del Gobierno de la Provincia en cada una de las actividades realizadas.