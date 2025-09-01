La Cultural Fest tendrá lugar este viernes 5

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se desarrollará en predios de la Ciudad Cultural este viernes una nueva edición de la Cultural Fest. La cita es a partir de las 19 horas con un costo de 2 mil pesos la entrada.

Cabe recordar que la recaudación se destinará exclusivamente a los estudiantes de los colegios que participan de las actividades de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los principales números artísticos de la jornada serán la actuación de Cele Rodríguez y toda la música de DJ Dexter.