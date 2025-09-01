Las candidatas a representante capital compartieron una tarde de aprendizaje de técnicas de maquillaje

A pocos días de la esperada Elección Representante Capital, que tendrá lugar el 14 de septiembre, este sábado en Centro cultural Éxodo Jujeño, las candidatas a la representación capitalina compartieron una tarde dedicada al cuidado de la piel y al maquillaje, de la mano del equipo de producción de la Coordinación de Eventos y Espectáculos de la Municipalidad, Jujuy Models y la firma Idrael.

Al respecto, la coordinadora de Eventos, Cristina “Kitty” Conde, resumió, “hoy ya estamos con las 59 candidatas, la última fue elegida anoche y se sumó al grupo; en esta ocasión estamos con el tema del automaquillaje y el cuidado de la piel”, y resaltó, “desde el momento que son elegidas tenemos todas juntas a las candidatas y las contenemos en un grupo al que la mayoría llega sin conocerse, y confraternizamos junto a Jujuy Models; una prueba más de que tenemos esta posibilidad gracias al apoyo de nuestro intendente “Chuli” Jorge”.

La funcionaria extendió los agradecimientos al secretario de Cultura, Luciano Córdoba, “por permitirnos estar acá, y muy agradecidos por la presencia de Idrael, una reconocida firma que viene trabajando hace muchísimo tiempo en el rubro cosmética y maquillaje; agradecemos a Verónica que nos cedió el espacio, al director de Cultura, y a Rita Salazar por un lindo break que ha preparado para las candidatas”.

La titular de la firma Idrael, Cecilia Arias Dip, luego de expresar su agradecimiento a la Coordinación de Eventos y a Jujuy Models por compartir el espacio junto a las candidatas, explicó, “Idrael es una firma que se dedica al cuidado integral del cuerpo, del rostro y del cabello, y en este espacio es enseñar a las candidatas a cuidar su piel y cómo preparar el maquillaje que estarán aplicando en los distintos eventos a lo largo de estas fechas”.

En esa línea, la empresaria invitó, “a las candidatas, y a quienes quieran venir a conocer la variada línea de productos que tenemos para cada tipo de piel, tenemos todo para cuidar la piel, protectores solares, maquillaje y la experiencia Beauty donde pueden aprender qué tipo de piel tienen, se realiza un diagnóstico y asesoramos respecto de productos específicos”, y añadió, “en el local se puede acceder a productos tanto de cuidado facial como de maquillaje; las esperamos en Annuar Shopping, planta baja, ingresando por Alvear, pueden seguirnos en Instagram en Idrael Pro Beauty Annuar Shopping”.

Por su parte, “Tonio” Martínez, representando a Jujuy Models acotó, “en lo que respecta a nosotros, es trabajar con las candidatas, formarlas y prepararlas para que hagan un buen espectáculo en su noche; no solo trabajamos en el caminar, la presencia o la elegancia, sino que trabajamos en el aspecto de la responsabilidad social; tenemos nuestro proyecto solidario que es “modelar valores” en el que vamos a estar trabajando, el próximo fin de semana, con charlas sobre autoestima, bullyng, cyber-bullying, y las chicas traerán alimentos no perecederos que se entregarán a merenderos que necesitan de la ayuda solidaria”.

En este sentido, Martínez consideró, “creo que es lindo despertar en ellas este tipo de solidaridad hacia aquellos que más lo necesitan; no solo se trata de mover la mano, el saludo, el caminar, sino aquel aspecto que ayuda a desarrollar el aspecto interior de cada una”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Frm_KVrUsWc