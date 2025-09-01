Presentaron el libro digital del barrio Villa San Martín

El acto contó con la presencia del titular del Concejo Deliberante. Lisandro Aguiar, y el concejal Leandro Giubergia. Participaron numerosos vecinos del sector, muchos de ellos partícipes en la elaboración del libro.

La presentación del libro contó con la participación de los artistas, Daniel Magal y Jaime Centella. El autor “Cara de Gitana” mandó un video con un par de estrofas y saludo a los vecinos presentes, mientras Centella dio un mini recital. Ambos músicos brindaron un toque de color al acto.

Al final del evento, se hizo entrega a los presentes de imanes con sistema de Código QR, que los dirige a la página del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, www.cdjujuy.gob.ar, donde podrán descargar de manera digital el libro y sumar su aporte para la construcción de la memoria colectiva.

Al respecto, Lisandro Aguiar, destacó: “Es muy emotivo compartir esta presentación del libro digital con los vecinos del sector, que es uno de los barrios más viejos de la ciudad”.

Luego, resaltó que es una obra que lo que busca es “revalorizar su historia, su cultura, sus tradiciones, que realmente son muy importantes. Y en este libro digital, que es un libro absolutamente participativo, desde el Concejo Deliberante coordinamos lo que es el libro, pero lo hacen los vecinos y allí cuentan anécdotas, historias, cuentan cómo se construyó el barrio”.

Cabe resaltar que es el segundo libro digital, el primero fue del barrio Santa Rosa y el titular del parlamento comunal resaltó que la idea es seguir en cada uno de los barrios de San Salvador de Jujuy.

Más adelante, Aguiar remarcó que “varios de los presentes forjaron este sector que está muy cercano al centro de San Salvador de Jujuy, con tanta historia. Estamos muy contentos con desarrollar este programa. La Municipalidad ya tiene editado algunos libros de los barrios de Cuyaya y Mariano Moreno”.

“Nuestra intención es generar este proceso participativo con el equipo del Concejo Deliberante, venimos al barrio, entrevistamos a cada uno de los actores y cada uno que ha construido el barrio, en esto que va a estar disponible en la Web del Concejo Deliberante”.

Por otra parte, Lisandro Aguiar habló de la obra del tercer ascensor urbano de la Ciudad que estará en Villa San Martín, “es muy buena noticia para el sector, sobre todo teniendo en cuenta la antigüedad del barrio. Muchos vecinos que viven en el barrio son adultos mayores y poder contar con este elemento que le permita una mejor circulación que unirá Villa San Martín con el área central de la ciudad, a la altura del Hospital de Niños. Creemos que será una obra importante y va a generar un nuevo sistema de movilidad para la zona, y quizás la ciudad de San Salvador de Jujuy se transforme en la única ciudad de la República Argentina, y de las pocas ciudades del mundo, donde está incorporado este sistema de movilidad, gratuito y apto para mascotas”.

Por su parte, el presidente del Centro Vecinal de Villa San Martín, Manuel Castellón, afirmó: “Es un libro muy hermoso, y desde ya agradeciendo a la gente que hizo toda esta producción, muchos recuerdos. Estoy muy emocionado”, a la vez que agradeció la presencia de decenas de vecinos

Luego fue el turno del ex titular del Centro Vecinal, Alfredo D´Antuene, “acabo de recibir este libro abierto, digital, con la historia de Villa San Martín y su gente. Me pareció muy importante la recreación del barrio, porque tiene su historia de mucho sacrificio, tiempo y de cosas importantes que han ocurrido acá y no debemos olvidar”.