Presentaron en formato digital el libro del barrio San Martín “Los barrios, sus historias y su gente”

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy realizó la presentación en formato digital del libro del barrio San Martín, en el marco del programa “Los barrios, sus historias y su gente”, una iniciativa destinada a rescatar y difundir la memoria viva de las comunidades de la ciudad.

Durante el lanzamiento, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar expresó, “la verdad que muy contentos, es un programa que tiene el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, que viene a dar continuidad a trabajos que ya se realizaron en el Ejecutivo Municipal. Creo que es importantísimo recordar la historia de cada uno de los barrios, particularmente de aquellos que son emblemáticos, y hoy nos toca acompañar a los vecinos de Villa San Martín, un sector con una historia muy viva, construida con el esfuerzo de su propia gente”.

En este sentido, Aguiar destacó que ya se cuenta con la edición digital del libro del barrio Santa Rosa y que el proyecto prevé avanzar con más sectores de la ciudad, sumando a los ejemplares previamente editados por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, de Cuyaya, Mariano Moreno y otros barrios tradicionales.

El presidente del cuerpo legislativo puso en valor el carácter participativo de la propuesta, “con el equipo del Concejo Deliberante venimos a cada barrio, entrevistamos a sus protagonistas, a quienes han construido la identidad de su comunidad, y lo plasmamos en un libro que queda disponible para todos”.

El material puede consultarse en el sitio web oficial del Concejo Deliberante (www.cdjujuy.gov.ar) , permitiendo que vecinos y vecinas accedan de manera libre y gratuita a la historia de su barrio.

Nota audiovisual: https://youtu.be/thaGJvi7foM