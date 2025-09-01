Promoción y prevención. Concluyó el Taller del ISJ para adultos mayores «Yo me Conecto»

El área de Promoción de la Salud concluyó el Taller Itinerante denominado “Yo me Conecto” en la ciudad de San Pedro destinado a los Adultos Mayores con la respectiva entrega de los certificados de participación.

El taller de Inclusión Digital se llevó a cabo a efectos de contribuir al bienestar y la autonomía de las personas, y al mismo tiempo acortar la brecha con la tecnología para lograr mayor accesibilidad a los servicios que brinda la obra social provincial, y estuvo a cargo de Guillermo Ávila (Sistemas) y Valeria Olivera (Comunicación Institucional).

La actividad se concretó gracias al esfuerzo y compromiso de todos los participantes, quienes con entusiasmo se sumaron a la propuesta de empoderamiento digital y a la adquisición de nuevos conocimientos.

Del acto de entrega de los certificados de participación participó el Vocal I del ISJ, Diego Chacón, quien resaltó el entusiasmo puesto de manifiesto por cada de los participantes y valoró el trabajo del equipo del ISJ a cargo de esos talleres, que recorrerá distintas localidades de nuestra provincia.

En ese sentido, anticipó que el día jueves 4 de septiembre se pondrán en marcha en la ciudad de Libertador General San Martin en el Camping Municipal; a posterior también se replicarán en Humahuaca, La Quiaca, Perico y Palpalá, según un cronograma elaborado.

Por último, afirmo “nos enorgullece ver el impacto positivo de esta iniciativa y nos llena de satisfacción saber que hemos contribuido al bienestar y la autonomía de nuestros Adultos Mayores”, concluyó.