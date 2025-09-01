Sistema público. Más acceso a la salud mental: en seis meses, se otorgaron 26.986 turnos por Call Center y WhatsApp

Las especialidades de psicología y psiquiatría se incorporaron en diciembre 2024 a las opciones de solicitud sin filas presenciales.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que a través del Centro Único de Gestión de Pacientes y la Secretaría de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, continúa fortaleciendo las estrategias para el acceso de la comunidad a los servicios de psicología y psiquiatría en toda la provincia.

En ese sentido, mientras se refuerzan las estrategias para minimizar las gestiones presenciales en el sistema público de salud, las especialidades de psicología y psiquiatría se incorporaron en diciembre de 2024 para la solicitud de turnos tanto llamando a la línea Call Center 0800 777 7711 como desde la opción vía mensaje de WhatsApp para los hospitales que ya cuentan con esta modalidad.

Este trabajo que llevan adelante los equipos técnicos de Salud de acuerdo a los ejes del Plan Estratégico de Salud II, facilita más opciones a la comunidad y ha permitido en seis meses, otorgar sin necesidad de filas presenciales un total de 26986 turnos para la atención gratuita en Salud Mental en todo el territorio de la provincia, dando respuesta a la demanda de la población y creciendo en más y mejores servicios públicos.

. Hospital CES-Snopek – Alto Comedero: 388 3316050 lunes a viernes 6.30 a 16 horas

. Hospital Paterson – San Pedro: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Zabala – Perico: 388 4086794 lunes a viernes 7 a 15 horas

. Hospital Gallardo – Palpalá: 388 3316050 lunes a viernes 7 a 16 horas

. Hospital Orías – Libertador: 388 4567229 lunes a viernes 7 a 12 horas

. Hospital Sequeiros – San Salvador de Jujuy: 388 3301941 lunes a viernes 7 a 14 horas

. Hospital del Carmen – El Carmen: 388 4086794 lunes a viernes 6 a 13 horas

¿Dónde consultar?

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas gratuitas y por demanda espontánea sobre salud mental:

También se puede acudir a: