Turismo. Tren Solar de la Quebrada: LatinRieles se realizó en El Cabildo, como sede del Congreso Ferroviario

El histórico Cabildo de Jujuy se convirtió en epicentro de la XX edición de LatinRieles, el Congreso y Exposición de la Actividad Ferroviaria que reúne a referentes nacionales e internacionales del sector.

Desde hoy, la provincia es anfitriona de un encuentro que pone en valor al sistema ferroviario como motor de conectividad y producción. Durante tres días, especialistas, empresas e instituciones vinculadas al transporte, la logística y la innovación tecnológica participarán de conferencias, presentaciones y un espacio expositivo abierto al público con proyectos actuales y futuros para el crecimiento ferroviario en Argentina.

Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada, destacó la importancia de que la edición 2025 se realice en la provincia:

“Sostener y expandir el sistema ferroviario es parte del ADN de Jujuy, con el crecimiento que hemos tenido a través del Tren Solar de la Quebrada, un producto icónico en el norte argentino. Estamos muy felices de recibir a empresas de primera línea que nos traen las últimas novedades y nos muestran el camino a seguir para consolidar nuestro sistema ferroviario”.

Cabrera explicó además que la elección de Jujuy como sede responde al impulso que la provincia ha dado a su infraestructura ferroviaria:

La realización de LatinRieles en el Cabildo de Jujuy reafirma el posicionamiento de la provincia como espacio estratégico para el debate y el desarrollo de políticas de integración regional, consolidando su rol como sede de eventos de alcance nacional.