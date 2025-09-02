Noticias de Jujuy

Álvarez García recibió a Alberto Biglieri, prestigioso especialista en Derecho Administrativo

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, mantuvo un encuentro con el Dr. Alberto Biglieri, especialista en Derecho Administrativo, quien se encuentra en nuestra provincia para disertar en las Jornadas de Actualización en Derecho Administrativo organizadas por la mencionada cartera, el Colegio de Abogados de Jujuy, el Colegio de Magistrados, y la Escuela de Capacitación del Poder Judicial.

Al respecto, el Secretario de Justicia, Javier Gronda, resaltó la experiencia de Biglieri y su aporte a la reforma de la Ley Administrativa.

Asimismo, explicó que el letrado mantuvo una reunión con los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y se interiorizó sobre la implementación de la inteligencia artificial y el proyecto de conformación del Consejo de la Magistratura.

En cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso judicial, Gronda indicó que se está trabajando sobre el tema y resaltó que “es una herramienta que se está utilizando y debe ser abordada con mucha responsabilidad”.

