Concejales acompañaron los festejos por el 68° Aniversario de Barrio Alberdi

En este sentido, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, declaró: “El 29 de agosto es el Día del abogado, justamente de Juan Bautista y también de alguna manera los domingos al finalizar el mes es donde se juntan todas las instituciones, instituciones gauchas, intermedias, clubes deportivos, que hacen de este día una gran fiesta de todos los vecinos, porque estamos con obras importantes para el barrio. donde se están construyendo una cancha de hockey de pasto sintético, que será única en el Norte argentino. También con desafíos que quedan vigentes, como es la construcción o la remodelación del Canal Alvarado, se está trabajando fuertemente junto al gobierno de la provincia para conseguir los financiamientos internacionales necesarios para avanzar, así que con muchos proyectos, muchos sueños”.

Y continuó: “Por supuesto agradecer a Roberto Alancay, presidente del Centro Vecinal y a toda la Comisión Directiva y desearle a Alberdi un hermoso aniversario”; desde el Concejo Deliberante se instó a seguir trabajando para que el crecimiento sea entre todos y para que este lugar que comparten los vecinos sea cada día más vivible.

Por su parte, la concejala María Galán destacó: “Nos encontramos para recordar al Dr. Alberdi en el barrio que lleva su nombre, para nosotros es un placer reunirnos con vecinos del barrio Alberdi, San Pedrito, es un orgullo poder venir y acompañar a todas las instituciones que se hacen presente”.

Mientras que el concejal Leandro Giubergia, resaltó el acompañamiento a un barrio tan importante de nuestra ciudad que, “tiene también sus propiedades, que es muy sentido sobre todo el día de la actividad, en la cual se conmemora todo lo que tiene que ver con Alberdi y entender esto que tenemos que bregar por la unión nacional y no por la división de los argentinos”.

Finalmente, Roberto Alancay, presidente del Centro Vecinal, compartió su alegría y orgullo, sumándose a las palabras del Intendente Jorge que, “a pesar de nosotros cumplir los 68 años de aniversario se ve claramente que el barrio está progresando y que el gobierno, tanto provincial como municipal, han apostado en tremenda obra de la cancha de hockey, primera del NOA”.

Del acto

La celebración inició con el izamiento de la Bandera Nacional Argentina por parte del Intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto al Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar. Mientras que la Bandera de la Libertad Civil estuvo a cargo del presidente del Centro Vecinal, comisario retirado, Roberto Alancay, junto a los concejales: María Galán y Leandro Giubergia.

Los protocolos continuaron con la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Municipal 19 de Abril; para luego entregar dos ofrendas florales a cargo del municipio y del Concejo Deliberante. Los vecinos, presentes y funcionarios realizaron un minuto de silencio por quien forjó las bases de la Constitución Argentina y vecinos fallecidos. Luego se entregó el certificado a la deportista Luisa Fabiana Romero, primera jugadora jujeña de Newcom y que fue convocada para integrar la Selección Argentina 2026. Finalmente se produjo el retiro de banderas que dio inicio al desfile cívico militar y gaucho.

Estuvieron acompañando la celebración del Barrio Alberdi, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, quien estuvo acompañado por los concejales: María Galán y Leandro Giubergia. También se encontraba presente el Intendente Municipal, Raúl “Chuli” Jorge; el Presidente del Centro Vecinal Roberto Alancay; el

Administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte; representantes de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima; Centro de Veteranos de Policía; Agrupaciones Gauchas; la reina del Barrio Alberdi, Florencia Agustina Velazco; funcionarios municipales; vecinos y público en general.