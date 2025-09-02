Gobierno de Jujuy brinda asistencia financiera a productores tabacaleros

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, concretó el pago a los productores en el marco del Programa de Financiamiento para la Etapa de Plantación, que otorga un promedio de $200.000 por hectárea y beneficia a cerca de 800 productores de la provincia.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó que “con este aporte, los productores pueden afrontar una de las etapas más importantes de la campaña, como es el trasplante, garantizando un inicio normal y sustentable de la producción tabacalera”.

Abud agregó que, “en este momento, los productores están realizando el trasplante, una etapa que requiere una inversión significativa en jornales. Los recursos provistos por este programa permiten asegurar un inicio normal de la campaña y contribuyen directamente a la estabilidad del sector tabacalero”.

El ministro resaltó que la última campaña de tabaco en Jujuy cerró con más de 34 millones de kilos y un rendimiento promedio por hectárea superior a 2.600 kilos. “Si bien estos números reflejan resultados positivos, los productores enfrentan un año especialmente desafiante: el aumento de los costos de producción en dólares, la falta de recuperación del Fondo Especial del Tabaco y la declaración de valores de venta inferiores a los reales por algunas industrias complican la rentabilidad. Además, persiste el problema histórico del contrabando de cigarrillos, que impacta directamente en la economía del sector”.

Finalmente, Abud remarcó la necesidad de un mayor control por parte de la Agencia de Recaudación (ARCA) y expresó la expectativa de que se aprueben pronto otros programas claves para el desarrollo sostenible de la actividad, como la Lucha Antigranizo, la Obra Social para los productores y el Programa de Carburantes para la próxima cosecha.