Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia. Articulación estratégica entre Modernización y la UNJU para impulsar innovación y conocimiento

La Ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, junto a la Secretaria de Innovación Pública, Alejandra Mollón, al Rector de la UNJU, Mario César Bonillo, y la Subsecretaría de Articulación Institucional para el Desarrollo, Ing. María Gabriela Oddone, en el marco de una reunión destinada a seguir fortaleciendo la Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Jujuy (IDEJuy).

El encuentro tuvo como eje central la integración de los estudios de investigación académica al sistema IDEJuy, con el propósito de enriquecer la base de datos provinciales, generar información confiable y promover la difusión de datos de calidad que respalden las decisiones estratégicas de inversión en el territorio jujeño.

Asimismo, se abordaron iniciativas orientadas a la formación de recursos humanos especializados, mediante el fortalecimiento del vínculo institucional con la UNJU, consolidando así una sinergia entre el ámbito académico y el Estado provincial. Al respecto, la Ministra Isolda Calsina destacó; “El equipo de la UNJU ha sumado su adhesión y participación, como así también vínculos de trabajo colaborativo para seguir haciendo grande a Jujuy.”

Cabe destacar que, IDEJuy es un programa provincial que facilita el acceso a información geográfica para apoyar decisiones públicas, creado por Decreto Acuerdo Nº 2695-PEyM-2025, ratificado por Ley Nº 6.467 y coordinado por el Ministerio de Planificación de Jujuy.

Este espacio de articulación reafirma el compromiso del Gobierno de Jujuy con la modernización del Estado, la transparencia en la gestión pública y la promoción del conocimiento científico como motor de desarrollo territorial.