La Comisión de Asuntos Sociales avanza en la actualización de la ley de trabajadores sociales

En el salón Manuel Padilla de la Legislatura se reunió la Comisión de Asuntos Sociales con referentes del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia con el objetivo visibilizar y conocer en primera persona el avance del proyecto de ley de actualización de la ley que los conforma como institución.

Con ese propósito, estuvieron presentes Mariela Raquel Corimayo, presidenta del Colegio de Trabajo Social, Aylen López (vicepresidenta), Nadia Melina Flores, Norma del Valle Churquina, Carolina Abigail Gómez, Agustina del Carmen Coronel, además de la Lic. Ana María Lucas, la primera profesional de la matrícula en la provincia de Jujuy.

Luego de la reunión, la presidenta de la comisión, Malena Amerise destacó la importancia de avanzar en la actualización de la normativa que regula la profesión, vigente desde hace cuatro décadas. En cuarenta años han pasado muchas cosas y su función es muy importante en diferentes ámbitos, no solamente del gobierno, en el sector privado y también en el judicial, señaló.

En esa misma línea Amerise comentó que el proyecto lleva años de trabajo conjunto con los profesionales: La verdad que es un trabajo que se viene desarrollando, hace más de cuatro años, y, nosotros nos hemos sumado en un trabajo que tiene que ver justamente con poder darle la técnica legislativa y poder generar un proyecto que se pueda ejecutar de la mejor manera. Hay mucho trabajo en este proyecto y eso creo que es importante ponerlo en valor, sostuvo.

Los legisladores pudieron escuchar a la pionera de la disciplina en la provincia, la primera matriculada, la Lic. Ana María Lucas, quien recordó que, cuando inicié la profesión en la provincia, soy matrícula uno, las funciones nuestras eran muy distintas a lo que exige la realidad actual. En ese momento era asistencia, ayuda, gestión, servicio. Hoy, realmente, esta ley da un vuelco completamente a nuestro rol. Pasamos de un rol asistencial a un rol terapéutico, tan necesario en estos tiempos con tantas problemáticas sociales muy complejas, refirió.

Por su parte la presidenta del Colegio de Trabajo Social, Lic. Mariela Corimayo, expresó su agradecimiento a los legisladores por el recibimiento y valoró al apoyo y la experiencia de la Lic. Ana María Lucas en armado del proyecto de ley, Anita también como experiencia es fundamental. Y agregó que el objetivo es, volver a poner en auge el trabajo social, visibilizar a los trabajadores sociales que no solamente estaban, como decía, como asistencialistas, sino que empezar a trabajar en todos los ministerios.

Finalmente, la vicepresidenta del Colegio, Lic. Aylen López, resaltó su satisfacción por que estábamos esperando ya hace tiempo la oportunidad de poder dar a conocer el trabajo que venimos realizando con los profesionales de trabajo social. Es un trabajo que se realiza día a día. Construir y trabajar en esta nueva ley fue un proceso de años, de un trabajo en equipo, de distintas comisiones directivas que han pasado, subrayó.