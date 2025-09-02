“La Muni junto a vos” brindará servicios y trámites en Los Ceibos

Este miércoles, de 9 a 12.30 horas, la plaza “Bernardino Rivadavia” del barrio Los Ceibos será el punto de encuentro de una nueva edición del programa “La Muni junto a vos”, una iniciativa que acerca servicios básicos y facilita trámites a los vecinos, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.
La Secretaría de Desarrollo Humano invita a los residentes de Los Ceibos y zonas aledañas a acercarse para aprovechar los múltiples servicios y gestiones que se ofrecerán durante la mañana en este espacio público, ubicado en la intersección de Moctezuma y Quichagua.
El programa “La Muni junto a vos” tiene como objetivo acercar los servicios municipales, facilitar trámites cerca de los domicilios, fomentar la participación ciudadana, difundir el trabajo del gobierno local y brindar apoyo en salud, desarrollo social y defensa de los derechos de los vecinos.
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:
- Trámites y Consultas
- Registro Civil
- Defensoría del Pueblo
- Unidad Digital del Ministerio de Seguridad
- Enlace comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad
- SUSEPU
- Atención a la Comunidad
- Servicios para adultos mayores
- COPRETI
- Gestión administrativa
- Servicios de Salud
- Nutrición
- Electrocardiogramas (para mayores de 10 años)
- Odontología
- Fonoaudiología
- Órtesis y prótesis
- Asesoramiento Legal y Judicial
- Educación en Seguridad Vial Policial
- Defensa del Consumidor
- Otros Servicios
- Abordaje Comunitario
