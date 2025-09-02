Noticias de Jujuy

“La Muni junto a vos” brindará servicios y trámites en Los Ceibos

Jujuy

Este miércoles, de 9 a 12.30 horas, la plaza “Bernardino Rivadavia” del barrio Los Ceibos será el punto de encuentro de una nueva edición del programa “La Muni junto a vos”, una iniciativa que acerca servicios básicos y facilita trámites a los vecinos, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia.

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a los residentes de Los Ceibos y zonas aledañas a acercarse para aprovechar los múltiples servicios y gestiones que se ofrecerán durante la mañana en este espacio público, ubicado en la intersección de Moctezuma y Quichagua.

El programa “La Muni junto a vos” tiene como objetivo acercar los servicios municipales, facilitar trámites cerca de los domicilios, fomentar la participación ciudadana, difundir el trabajo del gobierno local y brindar apoyo en salud, desarrollo social y defensa de los derechos de los vecinos.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

  • Trámites y Consultas
  • Registro Civil
  • Defensoría del Pueblo
  • Unidad Digital del Ministerio de Seguridad
  • Enlace comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad
  • SUSEPU
  • Atención a la Comunidad
  • Servicios para adultos mayores
  • COPRETI
  • Gestión administrativa
  • Servicios de Salud
  • Nutrición
  • Electrocardiogramas (para mayores de 10 años)
  • Odontología
  • Fonoaudiología
  • Órtesis y prótesis
  • Asesoramiento Legal y Judicial
  • Educación en Seguridad Vial Policial
  • Defensa del Consumidor
  • Otros Servicios
  • Abordaje Comunitario
