Legisladores recibieron a las candidatas a Embajadora por el Departamento Tilcara en la FNE

La elección departamental se realizará el próximo viernes 5, en el Tinglado Municipal de Maimará.

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025, la Legislatura de Jujuy recibió a las candidatas a Embajadora por el departamento Tilcara, junto con los jóvenes distinguidos como Chicos 10. El encuentro tuvo lugar en el Salón Marcos Paz, donde los estudiantes compartieron un recorrido por la institución y un desayuno de bienvenida, como parte de la agenda prevista en la capital provincial.

La delegación estuvo integrada por alumnos de distintas instituciones educativas: Escuela Agrotécnica N10 de Hornillos establecimiento anfitrión de la instancia departamental, Escuela Normal de Tilcara, Escuela N49, Escuela de Artes, Colegio Polimodal de Huacalera, Escuela Técnica de Maimará y el Bachillerato N25 de Tilcara.

La recepción estuvo a cargo de los legisladores del bloque Frente Cambia Jujuy, encabezados por su presidente Santiago Jubert, acompañado por el legislador Gustavo Arias y las diputadas Olga Ramos, Natalia Guevara, Malena Amerise, Hilda Prolongo, Mariela Ortiz, Noelia Quispe y María del Valle Quiros, quienes compartieron con entusiasmo la estadía de los jóvenes tilcareños.

En sus palabras, la diputada Malena Amerise expresó que, los estudiantes resignifican estas fiestas con cada generación. Sus mensajes nos transmiten lo más importante, que es disfrutar, pasarla bien y compartir. Al recibirlos en la Legislatura también nos contagian ese espíritu primaveral que nos remonta a nuestra juventud.

Por su parte, la diputada Natalia Guevara subrayó la importancia del acompañamiento de los mayores en el cuidado de la salud mental de los jóvenes, queremos que sepan que no están solos, que siempre hay alguien con quien hablar y que existen programas de asistencia a través del Gobierno. Es fundamental que disfruten de cada momento y también que puedan pedir ayuda si lo necesitan.

Asimismo, la secretaria de la Escuela Agrotécnica N10 de Hornillos, Verónica Cardozo, agradeció la invitación y sostuvo que, los jóvenes se sienten muy contenidos y bien recibidos. Este encuentro les permite compartir con los legisladores y sentirse en su casa. Nuestra institución es pequeña y rural, por eso valoramos enormemente esta oportunidad que fortalece la participación de nuestros estudiantes.

De esta manera, la Legislatura de Jujuy reafirma su compromiso con los jóvenes estudiantes en el marco de la FNE, abriendo sus puertas para compartir experiencias y fortalecer lazos con las instituciones provinciales.