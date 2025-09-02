Promoción de servicios. Prevención de la violencia de género en la maratón inclusiva «Ayudanos a ayudarte»

La actividad organizada por la comuna capitalina se desarrolló en el barrio 30 Hectáreas de Alto Comedero.

Durante la jornada, el equipo técnico del Consejo Provincial de Mujeres puso a disposición de la comunidad información y asesoramiento sobre los servicios provinciales disponibles ante situaciones de violencia de género a través de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia que están distribuidos en todo el territorio.

Cada uno de los dispositivos cuenta con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes analizan cada caso y acompañan el proceso a mujeres y personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad. Es de destacar que el asesoramiento legal y la asistencia psicológica se brindan de forma gratuita.

En el marco del evento, también se llevó adelante la intervención artística de uno de los murales de la campaña “No estás sola”, que visibiliza la línea provincial y gratuita 0800 888 4363 – “Podemos hablar. Jujuy te escucha”, un recurso fundamental de acompañamiento, orientación y contención para mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ que atraviesen situaciones de violencia.

Es importante resaltar que estos espacios de participación comunitaria promueven la igualdad, la inclusión y la construcción de una Provincia libre de violencias y discriminación.

La actividad estuvo coordinada por la Secretaría de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, a cargo de Victoria Luna.