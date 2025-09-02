San Salvador de Jujuy y Alto Comedero. Restricción del servicio y baja presión por reparación del acueducto 710 en Ciudad de Nieva

Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad que se realizará una reparación definitiva del acueducto 710 PEAD (polietileno de alta densidad) en Ciudad de Nieva.

El trabajo, de gran magnitud debido al daño del acueducto, se llevará a cabo a partir de las 21:00 hs del Miércoles 3 de septiembre y continuará durante todo el Jueves 4 de septiembre.

El suministro de agua se verá interrumpido desde las 21:00 hs en los siguientes barrios:

Barrios con baja presión de agua:

Operativo de emergencia y recomendaciones

Agradecemos su paciencia y comprensión. Estamos trabajando para solucionar este inconveniente de manera definitiva y minimizar las molestias.