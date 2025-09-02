Sigue vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos con más de 25 años

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que continúa vigente la exención del Impuesto Automotor para vehículos con más de 25 años de antigüedad, según lo establecido por la Ordenanza Nº 8122/2024.

Esta medida beneficia a los propietarios de vehículos cuya inscripción inicial sea anterior al 31 de diciembre del año 2000, siempre que cumplan con los requisitos estipulados para su correcta clasificación.

De acuerdo con la normativa, la exención aplica a los siguientes tipos de vehículos:

Automóviles: vehículos de pasajeros con capacidad para hasta 8 personas.

Vehículos particulares: utilizados para uso personal o familiar.

Vehículos de pasajeros: diseñados para transportar personas.

Según la Ley Nacional de Tránsito, también se incluyen:

Categoría A: Motocicletas y ciclomotores de baja a media cilindrada (50 cc a 200 cc).

Categoría B: Automóviles y vehículos de pasajeros.

Los interesados deben seguir los siguientes pasos:

También puede enviarse toda la documentación por correo electrónico a rentasmunijujuy@gmail.com, con el asunto: “Exención según Ordenanza Nº 8122/2024”. En ambos casos, se deben incluir los siguientes datos personales:Nombre completo; Teléfono; Correo electrónico (a través del cual se notificará la recepción, aprobación o rechazo de la solicitud).