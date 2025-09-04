Articulación. INPROJUY y Educación fortalecen la prevención y el cuidado en la FNE

la propuesta “Decisiones que suman en el Canchón” apunta a la reflexión sobre los consumos actuales.

En el marco de la 74° Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) junto al Ministerio de Educación de la Provincia, a través del Departamento de Apoyo Institucional (DAI) de la Dirección de Acompañamiento Integral Educativo (DAIE), impulsan la propuesta “Decisiones que suman en el Canchón”.

La iniciativa busca acercarse a los jóvenes en sus propios espacios los canchones escolares para dialogar sobre la importancia de construir una comunidad de cuidados, donde prevalezcan la empatía, el respeto, el compañerismo y la reflexión crítica frente a los consumos actuales.

Uno de los ejes de trabajo será concientizar sobre la diferencia entre juego ilegal y juego legal.

INPROJUY, como ente regulador de los juegos de azar en la provincia, trabaja de manera constante en la prevención del juego problemático, con campañas de concientización, espacios de asesoramiento, líneas de acompañamiento, y la implementación de herramientas como la autoexclusión digital. Cada acción está pensada para que el entretenimiento no se transforme en un problema y, especialmente, para que los menores de edad estén protegidos de cualquier práctica indebida.

La propuesta “Decisiones que suman en el Canchón”, busca que los jóvenes sean protagonistas activos en la comunicación de mensajes de cuidado, aprendiendo a identificar riesgos, a valorar el uso responsable de la tecnología y a diferenciar entre actividades recreativas seguras y aquellas que pueden generar consecuencias negativas.

Durante septiembre, los equipos de la DAIE e INPROJUY recorrerán los canchones de instituciones como el Colegio Secundario N°3 “Éxodo Jujeño”, Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”, Escuela de Minas “Dr. Horacio Carrillo”, Colegio Nacional N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez”, entre otros.

El INPROJUY y el Ministerio de Educación, con este trabajo conjunto, reafirman su compromiso de estar en cada detalle que acompañe a la juventud, garantizando espacios de diversión sana, diálogo abierto y concientización sobre la importancia de tomar decisiones libres, responsables y que suman al bienestar personal y colectivo.

INPROJUY: Avda. Italia 39, San Salvador de Jujuy. Lunes a viernes de 8 a 13 horas. Teléfonos: 388-4222120/ 3884136280 www.inprojuy.gob.ar

DAIE: [email protected] – Av. Santibáñez 1782, San Salvador de Jujuy.