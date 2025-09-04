Después de 15 años, vuelve el Regional de Box a la ciudad

San Salvador de Jujuy volverá a vibrar con el boxeo de alto nivel. Luego de 15 años, la cuidad será nuevamente sede de un Torneo Regional de Boxeo, que reunirá a más de 60 púgiles del NOA en busca de su clasificación al certamen nacional. La cita será los días 8, 9 y 10 de septiembre, en el Centro Deportivo Municipal N°1 del Parque San Martín, con entrada gratuita para todo el público.

El anuncio fue realizado por la coordinadora de la Escuela Municipal de Box, Brenda “Pumita” Carabajal, quien será parte de la organización del evento, “después de 15 años vuelve el segundo regional, en San Salvador de Jujuy, en el que vamos a estar albergando a competidores de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, entre otras”, expresó la campeona, y agregó que “vamos a ver realmente veladas únicas con peleas de alto nivel, en donde el boxeo busca la clasificatoria para el nacional que se realizará en octubre”.

El regreso del regional será un evento único para el disfrute de los amantes del deporte, “lo estamos organizando en conjunto con la Dirección de Deporte del Municipio, va a ser en el Centro Deportivo Municipal N°1, del Parque San Martín, los días 8, 9 y 10 de septiembre. El 8 estarían llegando los competidores y las peleas comenzarían el 9 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde”, detalló Carabajal, quien además remarcó que “las entradas serán gratuitas, realmente van a poder disfrutar de buen boxeo y sobre todo acompañar a nuestros púgiles locales y observar a todos estos competidores que vienen de otras provincias buscando la clasificación”.

Por su parte, Gustavo Caliva, subdirector de Deportes del Municipio, destacó la magnitud del evento, “vamos a estar recibiendo aproximadamente 60 competidores de todos lados, una organización muy importante que se va a realizar desde la Secretaría de Desarrollo Humano y con el apoyo de toda la municipalidad”.

Caliva también valoró la elección del espacio, “será en una locación muy linda, fue una decisión muy importante hacerla en la punta del Parque San Martín, ya que va a ser un lugar abierto, tenemos tribunas, sillas a cargo de la organización de la Dirección de Deportes, hacemos la invitación a toda la población para que venga a ver y a presenciar esta actividad tan linda”.

Además, explicó, “vamos a estar a cargo de la logística de todo el regional, como la organización del alojamiento, de la comida para los competidores, todo lo que es el recorrido que van a hacer ellos desde la locación donde van a estar ubicados. Así que, de nuestro lado, muy contentos de haber recibido esta propuesta y con la organización de todo el evento”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/IXLy0caPmhA